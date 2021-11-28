 

Подозреваемого в убийстве трех человек арестовали в Вологде

28.11.2021, 14:40, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Вологде задержали мужчину, который подозревается в убийстве нескольких человек, информирует пресс-служба областного управления СК России.

«По факту обнаружения тел трех людей возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 и п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство и убийство двух лиц)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным пресс-службы, 26 ноября во 2-Турудндаевском переулке было обнаружено тело 29-летнего вологжанина с огнестрельным ранением. Очевидец сообщил о ссоре мужчины с местным жителем, который применил оружие и скрылся.

По подозрению в убийстве был задержан мужчина в возрасте 64 лет, проживающий по соседству с местом происшествия.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в грузовике у входа в гараж подозреваемого были обнаружены останки мужчины и женщины 38 и 37 лет. Отмечается, что их документы нашли в доме подозреваемого.

Следствием устанавливаются все обстоятельства деяний, по ходатайству следователей подозреваемый заключен под стражу.

Ранее жительница Зианчуринского района республики Башкортостан призналась в убийстве собственного супруга спустя девять лет после событий.



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