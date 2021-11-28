 

Умер российский певец и композитор Александр Градский

28.11.2021, 13:50, Новости дня
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26 ноября Градский был экстренно госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт. Последние дни он находился в реанимации.

Контекст:

Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области, РФ.

В середине 1960-х он основал одни из первых советских рок-групп “Славяне” и “Скоморохи”, которые принесли ему всесоюзную популярность.

Песня “Как молоды мы были”, написанная российским композитором Александрой Пахмутовой и российским поэтом-песенником Николаем Добронравовым, стала визитной карточкой Градского.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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