Умер российский певец и композитор Александр Градский
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26 ноября Градский был экстренно госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт. Последние дни он находился в реанимации.
Контекст:
Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области, РФ.
В середине 1960-х он основал одни из первых советских рок-групп “Славяне” и “Скоморохи”, которые принесли ему всесоюзную популярность.
Песня “Как молоды мы были”, написанная российским композитором Александрой Пахмутовой и российским поэтом-песенником Николаем Добронравовым, стала визитной карточкой Градского.
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