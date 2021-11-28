“Он выглядит несчастным и измученным”. В сеть попали новые фото Аффлека с Лопес

В статье отмечается, что 49-летний актер и 52-летняя певица направлялись в музыкальную студию в Лос-Анджелесе.

Как только фото попали на страницу издания в Instagram, под публикацией появилось больше 20 тыс. лайков. В комментариях подписчики отметили, что Аффлек кажется им несчастным и измученным.

“Он выглядит измученным! И за ней трудно угнаться!” – написал marlenaesq.

“Он выглядит несчастным”, – оставил свой комментарий.

“Бен и Джен такие красивые вместе! Благословит их Бог”, – прокомментировала gabiilopes_22.

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Публикация от Just Jared (@justjared)

Контекст:

Аффлек и Лопес объявили о помолвке в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

В мае 2021 года Аффлек и Лопес были замечены на горнолыжном курорте, расположенном в штате Монтана, а спустя несколько недель их видели вместе в доме актрисы в Майами.

Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя на своей страничке в Instagram.

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