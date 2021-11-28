“Это не сафари, где РФ может убивать и уничтожать все подряд”. Кулеба прокомментировал применение ВСУ беспилотников Bayraktar на Донбассе

Он сообщил, что Россия поставила на линию фронта тяжелое вооружение, 120-миллиметровую гаубицу, убив одного украинского солдата, ранив еще одного и разрушив гражданскую инфраструктуру. Министр подчеркнул, что “это явное нарушение Минских соглашений, а не использование дрона”.

Кулеба напомнил, что гаубица – тяжелое артиллерийское орудие, запрещенное Минскими соглашениями. Также он отметил, что украинский беспилотник не пересек линию разграничения.

Министр обратил внимание на то, что Россия на Донбассе тоже использует беспилотнии и это “никого не волнует”. По его словам, это “не кровавое сафари, где россияне могут нарушить Минские соглашения, убивать и уничтожать все подряд по своему желанию”, а Украину “осудят, если мы им помешаем”.

Кулеба отметил, что Украина следовала всем правилам ОБСЕ, реализовала все согласованные меры по деэскалации, выполнила все требования до того, как применить дрон, не нарушив Минские соглашения. Министр заявил, что в случае нападения Украина будет защищаться.

Контекст:

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

В начале сентября 2021 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Еще четыре таких комплекса планируется приобрести в 2021–2022 годах.

26 октября ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе. Такие беспилотники находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года, сообщал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

В Генштабе ВСУ отметили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный “с целью принуждения врага к прекращению огня”. “Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились”, – объяснили в Генштабе.

В Кремле считают, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут “привести к дестабилизации” на линии разграничения на Донбассе. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турцию тут не за что винить.

Германия выразила обеспокоенность увеличением интенсивности боевых действий на Донбассе, а также сообщением о применении ВСУ ударного беспилотника Bayraktar. К позиции Германии присоединилась Франция.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед тем, как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ. Он подчеркнул, что Украина ничего не нарушила и применила право на самозащиту. “На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться”, – подчеркнул глава МИД Украины.

Президент Владимир Зеленский 29 октября сказал, что Украина защищала свою территорию и действовала согласно договоренностям о режиме прекращения огня.

Посольство США в Украине отметило, что риторика России способствует эскалации на Донбассе.

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