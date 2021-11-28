 

Кулеба:Лучше Минских соглашений у нас ничего нет, и это проблема

28.11.2021, 13:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кулеба сказал, что “лучше Минска у нас нет ничего, и это проблема”. Он считает, что в случае провала “Минска” Россия будет “только счастлива”, потому что это сняло бы с нее ответственность и дало бы свободу для дальнейших действий, но Украина не хочет “оказывать РФ такую услугу”.

Министр заявил, что Франция и Германия неоднократно пытались вернуть министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова за стол переговоров, но у него всегда находится что-то важнее этого.

Глава МИД Украины сказал, что “нормандский формат и “Минск”находятся в коме, но, по крайней мере, они еще живы, и мы должны попытаться вернуть их в состояние бодрствования”.

Кулеба заявил, что “есть только одна альтернатива дипломатии – война”, и Украина войны не хочет, поэтому будет продолжать попытки дипломатического урегулирования.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / Украина перестанет публиковать авторов из России, Белоруссии и Армении

07.01 / В Минздраве заявили, что инкубационный период COVID-19 сократился

27.02 / Россиянам дали совет по защите денег в мобильном банке

12.10 / Автомобили Lada подорожают в шестой раз за год

03.08 / Стало известно о состоянии задержанных в Белоруссии россиян

25.10 / Белый дом: Множество санкций против РФ и Ирана ограничивает возможность введения новых

07.03 / Раскрыты подробности первой российской миссии на Венеру

12.07 / В Киеве парки и скверы начала патрулировать конная полиция

18.10 / “Крымские воды видели уродливых существ”. Аккаунт Украины в Twitter разместил фото Путина в батискафе

21.01 / Готовивших теракт в подмосковной школе подростков выявили с помощью переписки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика