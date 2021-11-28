Кулеба:Лучше Минских соглашений у нас ничего нет, и это проблема

Кулеба сказал, что “лучше Минска у нас нет ничего, и это проблема”. Он считает, что в случае провала “Минска” Россия будет “только счастлива”, потому что это сняло бы с нее ответственность и дало бы свободу для дальнейших действий, но Украина не хочет “оказывать РФ такую услугу”.

Министр заявил, что Франция и Германия неоднократно пытались вернуть министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова за стол переговоров, но у него всегда находится что-то важнее этого.

Глава МИД Украины сказал, что “нормандский формат и “Минск”находятся в коме, но, по крайней мере, они еще живы, и мы должны попытаться вернуть их в состояние бодрствования”.

Кулеба заявил, что “есть только одна альтернатива дипломатии – война”, и Украина войны не хочет, поэтому будет продолжать попытки дипломатического урегулирования.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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