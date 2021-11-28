«Молодежка ОНФ» поздравила приемные семьи с Днем матери

Участники команды «Молодежка ОНФ» в День матери, 28 ноября, навестили приемные и многодетные семьи, принесли сладкие подарки.

«Не все мамы в этот день смогут обнять своих детей и поговорить за праздничным столом. Многих разделяют города, работа, дела. Поэтому участники команды «Молодёжки ОНФ» сегодня стараются подарить внимание всем, кому оказывают регулярную помощь и поддержку. Вместе с тем мы решили поздравить приемных родителей. Это мамы, для которых чужих детей не бывает. Для каждого ребенка они становятся не просто родным человеком. Наставницей, другом, который всегда поведет дорогой развития и даст надежду. Я хотел бы сказать спасибо таким женщинам и поздравить с праздником всех мам. Желаю вам здоровья и возможности как можно чаще быть рядом с детьми и внуками», – отметил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по молодежной политике, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

У жительницы Тульской области Наталии Саргановой 45 взрослых детей, 8 несовершеннолетних и 102 внука. Первый приемный ребенок появился у нее почти 40 лет назад. Родных детей у Наталии с мужем двое, но она не делит семью на своих и приемных. В 1990-ом году супруги получили статус детского дома семейного типа, но в 1999-ом от него отказались, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Семья должна оставаться семьей, детский дом – это уже совсем другая история», – сказала Сарганова.

Указом президента РФ Наталия Сарганова награждена орденами Святой великомученицы Екатерины, Дружбы, Добра и милосердия. В День матери участники команды «Молодёжки ОНФ» в Тульской области поздравили большую и дружную приемную семью Саргановых.

«Все дети, а теперь и внуки, живут в моем сердце. Это их большой и самый теплый дом. Хочется дать каждому из них по максимуму – и любви, и знаний. Мама, неважно, один у нее ребенок или 40, – это прежде всего любовь. Я поздравляю всех с Днем матери и желаю, чтобы ваши сердца и сердца ваших детей всегда согревало это большое чувство», – сказала она.

Ульяна Купрессова из Томска воспитывает пятерых детей. Две дочери –приемные. С этой семьей участники команды «Молодежки ОНФ» познакомились, когда в период пандемии в рамках акции «Тележка добра» доставляли им продуктовые наборы. С тех пор волонтеры навещают приемную семью регулярно – дарят новогодние сладкие подарки, собирают канцелярские наборы перед началом учебного года. Побывали в гостях у подшефной семьи добровольцы и перед Днем матери.

«Я всегда хотела большую семью. Это был осознанный выбор. Мои дети совершенно самостоятельные, это принципиальная позиция. Они с детства сами принимают решения. Мы с мужем вмешиваемся в случае если происходит что-то очень серьезное. Воспитывать детей бесполезно. Они все равно будут смотреть на маму с папой и повторять. Поэтому, прежде всего, нужно наблюдать за собственными поступками и словами», – делится своим опытом Ульяна Купрессова.

Поздравления от команды «Молодежки ОНФ» и сладкие подарки ко Дню матери получили постояльцы Дома-интерната для престарелых и инвалидов в городе Набережные Челны. С учреждением добровольцы работают с начала пандемии – организовывали сбор необходимых вещей, помогали проводить ремонт, уборку помещений и прилегающей территории. А ко Дню матери участники команды привезли своим друзьям пироги, печенье и пончики собственного приготовления. Также сладкие подарки волонтеры доставили своим подшефным – одиноким и пожилым жителям Зеленодольского района и Казани.

Поздравления ко Дню матери участники команды «Молодежки ОНФ» организовали во всех регионах страны не только в очном формате. В социальных сетях добровольцы организовали флешмоб с видеопоздравлениями, которые публикуют под хештегами #МолодежкаОНФ #Деньматери. Присоединиться и поздравить маму может любой желающий.