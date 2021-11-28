Москвичей предупредили о рекордном атмосферном давлении

Осень в Москве закончится сразу двумя погодными рекордами. Ночь на 30 ноября станет самой теплой за последние 73 года, а утром атмосферное давление опустится до рекордных показателей 717 мм рт. ст., сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Осень закончится небывалым теплом! Финальный аккорд осени 2021 года в метеорологическом отношении будет экстраординарным. В понедельник в центре РФ начнутся небольшие дожди, которые в ночные и утренние часы вторника усилятся и приобретут интенсивный ливневый характер. При этом ночь на 30 ноября будет самой теплой за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года: столбики термометров в Москве не опустятся ниже плюс 4-6 градусов», – рассказал Тишковец, передает ТАСС.

По его словам, во второй половине дня 30 ноября дождь станет переходить в мокрый снег, а вечером – в заряды снега с ухудшением видимости до 500-1000 м. «За последние сутки осени на столицу может пролиться до 18 мм осадков, что составляет 30% от месячной нормы», – добавил он.

Метеоролог сообщил, что к 06:00 утра 30 ноября показания барометров обрушатся до рекордно низких показателей – 717 мм рт. ст. Вполне вероятно, что для этого дня будет побит рекорд 1988 года (718 мм рт. ст.).

Тишковец отметил, что, несмотря на теплый финал осени, зима придет по календарю. «В ночь на 1 декабря ударят морозцы до минус 1-6 градусов, все выпавшее накануне аномальное количество небесной влаги замерзнет и превратится в сильную гололедицу. На дорогах и тротуарах станет очень скользко. Толщина льда в центре РФ может составить от 10 до 20 мм. При этом на земле сформируется снежный покров высотой 2-3 см», – сказал он.

В воскресенье синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.