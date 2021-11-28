В Telegram появится функция распознавания текста на изображениях
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“В ближайшем обновлении Telegram обрадует владельцев устройств Apple и добавит фичу по распознанию текста в картинках. Теперь вы больше не будете испытывать стресс при получении очередного фото кредитной карты или скриншота”, – написал он.
Для копирования текста нужно просто открыть картинку, длинным нажатием выделить текст и скопировать его. Буфер памяти сохранит текст – и тогда его можно вставить в другое приложение или текстовый редактор.
Контекст:
Мессенджер Telegram появился в 2013 году, его создал российский предприниматель и разработчик Павел Дуров. В январе 2021 года количество активных пользователей мессенджера превысило 500 млн, причем 25 млн юзеров присоединились к мессенджеру всего за три дня.
В Украине Telegram является одним из самых популярных мессенджеров, им пользуются 24% украинцев. Самый большой охват у мессенджера – среди граждан 18–29 лет – почти 59%.
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