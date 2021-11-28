 

В мире сделали более 7,89 млрд прививок от COVID-19 – данные Bloomberg

28.11.2021, 11:08, Новости дня
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Вакцинация стартовала в 184 странах, последний суточный показатель составил 35,8 млн доз. 

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (2,47 млрд доз, полностью вакцинированы 76,9% населения);
Индия (1,2 млрд доз, полностью вакцинированы 31,5% населения);
страны Евросоюза (634,3 млн доз, полностью вакцинированы 68,9% населения);
США (454,4 млн доз, полностью вакцинированы 59,1% населения);
Бразилия (298 млн доз, полностью вакцинированы 61,1% населения).

Агентство отметило, что в общей сложности на каждые 100 человек во всем мире было введено 102 дозы вакцині, но ее распределение было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 10 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 28 ноября в стране первую дозу вакцины получили почти 13,3 млн человек, а 10,9 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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