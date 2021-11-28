Из львовской Ратуши эвакуировали людей из-за предмета, похожего на гранату. Он оказался деревянным муляжом

“Место на втором этаже Ратуши, где найден предмет, похожий на гранату, было обследовано старшим инспектором-взрывотехником. И оказалось, что это не боевая, а сувенирная граната – муляж, изготовленный из дерева и выкрашенный в соответствующие цвета”, – сказал директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забарило.

Портал Zaxid.net пишет, что во время обследования здания посетителей и сотрудников эвакуировали. Предмет нашли в туалете Ратуши. По данным издания, муляж был похожим на гранату Ф-1, он был покрашен в зеленый цвет.

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