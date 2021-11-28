Боевики не пропустили миссию ОБСЕ через линию разграничения в Луганской области

Боевики не пропустили два патрули миссии в районе Золотого и Молодежного.

“В обоих случаях члены вооруженных формирований мотивировали это “приказами от своих командиров”. В первом случае они также сослались на отсутствие гарантий безопасности”, – говорится в сообщении.

Также с утра боевики не пропустили патруль миссии на участок разведения в районе Золотого, сославшись на “приказы от своих командиров”.

“Миссия вновь констатирует, что такие запреты не только ограничивают свободу передвижения СММ через линию столкновения, но и препятствуют осуществлению материально-технического обеспечения миссии, которое крайне необходимо для ее эффективной работы”, – говорится в отчете.

27 ноября председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид выразили обеспокоенность по поводу систематических препятствий для свободы передвижения специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в не подконтрольных правительству районах, особенно в Луганской области. Линде и ШмиД призвали к “немедленному снятию ограничений, которые вышли на новый уровень”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

29 июля 2014 года начала работу СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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