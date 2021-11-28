 

Жителей Германии привили самодельной вакциной от COVID-19

28.11.2021, 10:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНемецкие правоохранители остановили вакцинацию недалеко от аэропорта Любека (земля Шлезвиг-Гольштейн в Германии), в рамках которой местных жителей, предположительно, привили вакциной, не получившей одобрения к применению, следует из заявления управления полиции Любека.

По данным местных СМИ, аэропорт Любека принадлежит врачу и предпринимателю Винфриду Штекеру, который предлагал самодельную вакцину от COVID-19, передает РИА «Новости». 

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили перед зданием небольшого аэропорта около 80 человек, причем со временем число людей увеличивалось. В результате было установлено, что «проводится вакцинация препаратом, который, по-видимому, не допущен к применению». Прививки делали в специально подготовленном для этой цели офисном помещении.

Предполагается, что около 50 человек все же успели привиться до того, как правоохранители пресекли происходящее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В субботу коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР. В тот же день новый штамм коронавируса «омикрон» добрался до Германии и Чехии, первый случай заражения штаммом «омикрон» был зафиксирован в Италии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Основатель Pink Floyd призвал не забывать, кто разгромил нацистов

01.08 / Хованский решил продать «засвеченные» квартиры за 15 млн и 45 млн рублей

21.10 / «Прогресс» более чем на сутки отстыковался от МКС

09.07 / Эксперт назвал усилия Памфиловой главной причиной идеальной организации голосования

04.11 / Ателье Italdesign начало выпуск спорткара Nissan GT-R50

17.10 / Делегация «Талибан» заявила о скором визите в Москву для переговоров

04.08 / В ЦИК ответили на вопрос об открытии избирательных участков на выборах в Госдуму в Грузии

31.05 / Компания Rolls-Royce выпустила кабриолет стоимостью 30 млн долларов

24.08 / Лукашенко сказал, что протестующие “разбежались, как крысы”

09.10 / Euronews – власти в Европе вновь «закручивают гайки» из-за пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика