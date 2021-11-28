Жителей Германии привили самодельной вакциной от COVID-19

Немецкие правоохранители остановили вакцинацию недалеко от аэропорта Любека (земля Шлезвиг-Гольштейн в Германии), в рамках которой местных жителей, предположительно, привили вакциной, не получившей одобрения к применению, следует из заявления управления полиции Любека.

По данным местных СМИ, аэропорт Любека принадлежит врачу и предпринимателю Винфриду Штекеру, который предлагал самодельную вакцину от COVID-19, передает РИА «Новости».

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили перед зданием небольшого аэропорта около 80 человек, причем со временем число людей увеличивалось. В результате было установлено, что «проводится вакцинация препаратом, который, по-видимому, не допущен к применению». Прививки делали в специально подготовленном для этой цели офисном помещении.

Предполагается, что около 50 человек все же успели привиться до того, как правоохранители пресекли происходящее.

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Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В субботу коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР. В тот же день новый штамм коронавируса «омикрон» добрался до Германии и Чехии, первый случай заражения штаммом «омикрон» был зафиксирован в Италии.