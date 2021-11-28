 

Доктор Мясников предупредил о «монстрах за спиной»

28.11.2021, 10:44, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВрач и телеведущий Александр Мясников сравнил инфекции с монстрами, которые ходят гигантской тенью за спинами людей, отметив, что широкая доступность антибиотиков и отказ от прививок делают людей беззащитными перед такого рода болезнями.

«Антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привело к тому, что мы остались практически беззащитны! Да, мы уже почти победили врага, зажали его в угол, кого-то вообще извели…. И расслабились!», – написал Мясников в своем Telegram.

По его словам, представление человека об инфекционных заболеваниях не заходит дальше вопросов «вредны ли прививки» и «нужны ли антибиотики». Он отметил, что многие считают инфекции проблемой прошлого века, о которой в 21 веке нечего говорить, однако они являются пороховой бочкой, над которой кардиологи, онкологи и психиатры спорят о своих пациентах.

Доктор также рассказал, что его с детства возмущали фильмы, в которых главный герой поворачивается спиной к недобитому врагу, а тот целится ему в спину. Он сравнил инфекции с таким противником, по его словам, враг «уже не приподнимается, а встает в полный рост, и это уже не старые знакомые и наивные бактерии, падающие замертво при одном виде пенициллина, это монстры, которых и не выговорить и которым закусить антибиотиком только в радость! А мы все не замечаем этой зловещей гигантской тени за спиной и продолжаем гордо идти со спокойной улыбкой на лице и игрушечным Кольтом в кобуре».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому нужна антипрививочная паника.



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