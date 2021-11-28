Названа причина смерти Александра Градского

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28.11.2021, 10:44, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПевец и композитор Александр Градский умер от инфаркта головного мозга, сообщили СМИ.

По информации «Известий», накануне народного артиста госпитализировали в нейрореанимацию одной из московских клиник.

В свою очередь источник ФАН заявил, что Градскому необходимо было сделать перерыв в работе после того, как он переболел коронавирусом, однако он все равно продолжал трудиться, несмотря на плохое самочувствие.

В воскресенье стало известно, что советский и российский певец и композитор Александр Градский умер в больнице. 

В пятницу Градского экстренно госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что в Москве могут установить памятную табличку Градскому. 

Градский родился в 1949 году в городе Копейске Челябинской области. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт (сегодня – Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.

В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом России. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос». Дискография артиста насчитывает более четырех десятков альбомов.



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