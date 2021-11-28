 

Число жертв взрыва в пятиэтажке в Николаевской области увеличилось до двух, спасатели продолжают разбирать завалы – ГСЧС

28.11.2021, 10:14, Новости дня
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Вечером 27 ноября спасатели достали из-под завалов еще одно тело. 

Пострадали в результате взрыва три человека. Из дома эвакуировали 54 человека. 

Спасатели продолжают разбирать завалы в поисках одного пострадавшего, который может быть заблокирован под ними.

Контекст:

Взрыв в доме произошел утром 27 ноября, предварительно спасатели считают, что это был взрыв бытового газа на пятом этаже. Повреждены четыре квартиры: две – на четвертом этаже и две – на пятом.

В Николаевской ОГА также сообщали о смерти мужчины, который был эвакуирован из соседнего подъезда.

Полиция по факту взрыва открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей).


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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