В Украине 19 регионов соответствуют “красному” уровню эпидемической опасности – Минздрав

Речь идео о Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Пять регионов – Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области – соответствуют “желтому” уровню, а Полтавская область – “оранжевому”.

Инфографика: moz.gov.ua

За три последних дня в стране только 25 ноября был превышен уровень госпитализаций на 100 тыс. населения (61 при норме 60).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 28 ноября в Украине подтвердили 3,4 млн случаев COVID-19, умерло 85,1 тыс. человек.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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