В РФ заявили об угрозе подрыва ООН из-за «саммита за демократию»

Инициированный США «саммит за демократию» может вызвать новые разногласия и проблемы, а также подорвать ООН, сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Запланированный так называемый «саммит за демократию» – достойная сожаления инициатива, которая может подорвать ООН и вызвать новые разногласия и проблемы. История учит нас, что, когда одни страны снисходительно относятся к другим и пытаются наставлять их, ничего хорошего из этого не выходит», – написал дипломат в Twitter.

Ранее Соединенные Штаты пригласили на «Саммит за демократию» 110 стран, но Россию и Китай не позвали. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что США хотят приватизировать демократию и провести новые разделительные линии между странами, занимаясь подготовкой «саммита за демократию» без участия РФ и Китая.

Инициированный США «саммит за демократию» намечен на 9 декабря.