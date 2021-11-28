 

В РФ заявили об угрозе подрыва ООН из-за «саммита за демократию»

28.11.2021, 9:50, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаИнициированный США «саммит за демократию» может вызвать новые разногласия и проблемы, а также подорвать ООН, сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Запланированный так называемый «саммит за демократию» – достойная сожаления инициатива, которая может подорвать ООН и вызвать новые разногласия и проблемы. История учит нас, что, когда одни страны снисходительно относятся к другим и пытаются наставлять их, ничего хорошего из этого не выходит», – написал дипломат в Twitter. 

Ранее Соединенные Штаты пригласили на «Саммит за демократию» 110 стран, но Россию и Китай не позвали. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что США хотят приватизировать демократию и провести новые разделительные линии между странами, занимаясь подготовкой «саммита за демократию» без участия РФ и Китая.

Инициированный США «саммит за демократию» намечен на 9 декабря.



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