 

Le Figaro – в Италию возвращаются «коронавечеринки»

28.11.2021, 5:50, Новости дня
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Власти Италии сообщили, что в больницы страны поступили граждане, заразившиеся COVID-19 на так называемых «коронавечеринках» — мероприятиях, где противники вакцинации пытаются целенаправленно подхватить инфекцию, чтобы затем получить подтверждающий иммунитет «зелёный паспорт», пишет Le Figaro. По информации издания, подобные сборища проводятся в провинции Больцано, которая отличается особенно низкой долей привитого населения.


Reuters

«Некоторые итальянцы готовы на всё, чтобы избежать вакцинации»: в преимущественно германоязычной провинции Больцано на севере Италии вновь стали проводить «коронавечеринки» — «сборища антипрививочников», на которых люди, собираясь у заражённых коронавирусной инфекцией знакомых, специально не соблюдают профилактические меры, надеясь таким образом тоже подхватить заболевание, пишет Le Figaro со ссылкой на итальянские СМИ. 

Как отмечается в статье, органы здравоохранения Италии сообщили, что в Австрии на прошлой неделе скончался 55-летний мужчина, который до этого заразился COVID-19 на «коронавечеринке» в Больцано. Кроме того, в самой Италии на данный момент госпитализированы по меньшей мере три человека, которые также получили коронавирусную инфекцию на подобных мероприятиях. По информации Le Figaro, двое из этих людей находятся в реанимации; один из троицы — несовершеннолетний. 

Итальянская пресса пишет, что участники «коронавечеринок» собираются в квартирах у инфицированных и пытаются заразиться сами потому, что убеждены, что быстро выздоровеют и смогут получить так называемый «зелёный паспорт» — выдающийся вакцинированным и переболевшим итальянцам документ, который даёт право посещать заведения общепита, а с 15 октября также необходим для доступа на рабочие места, пишет Le Figaro. 

По информации французского издания, провинция Больцано отличается от других регионов страны более высокой статистикой по числу новых случаев заражения и более низкой долей вакцинированного населения: на её территории фиксируется 9800 случаев COVID ежесуточно (при населении 500 тыс. человек), а привитых среди её жителей 78,4%, что меньше, чем в среднем по стране. В понедельник 22 ноября губернатор Арно Компачер объявил о введении на территории провинции комендантского часа с 20:00 до 05:00, а также дал распоряжение об обязательном ношении защитных масок как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе в тех местах, где люди не могут соблюдать дистанцию друг от друга.



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