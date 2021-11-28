 

Патриарх Кирилл отстранил епископа Феофилакта от церковных постов

28.11.2021, 5:20, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПатриарх Московский и всея Руси Кирилл временно отстранил 72-летнего епископа Мытищинского Феофилакта (Моисеева) от руководства Андреевским мужским монастырем и исполнения обязанностей помощника первого викария патриарха по городу Москве, сообщили в пресс-службе Московского патриархата.

«Временно приостановить исполнение Преосвященным епископом Мытищинским Феофилактом обязанностей наместника Андреевского ставропигиального [подчиняющегося непосредственно патриарху] мужского монастыря, помощника первого викария Святейшего Патриарха по г. Москве, управляющего Юго-Западным викариатством г. Москвы», – приводит ТАСС текст распоряжения патриарха от 27 ноября.

Временное управление обителью предстоятель РПЦ поручил главе синодального отдела по монастырям и монашеству, наместнику Донского монастыря митрополиту Каширскому Феогносту (Гузикову), а временное управление Юго-Западным викариатством – председателю синодального отдела по благотворительности епископу Верейскому Пантелеимону (Шатову), управляющему Восточным викариатством Москвы.

Напомним, епископ Феофилакт был назначен наместником Андреевского монастыря в июле 2013 года. В мае 2021 года он был также освобожден от должности и. о. первого заместителя Управления делами Московской патриархии.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как во время литургии в храме епископ ударяет служившего с ним священника по голове. В описании к съемке говорилось, что это произошло в Андреевском монастыре.



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