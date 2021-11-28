DT – Нотр-Дам грозит превратиться в «политкорректный Диснейленд»

В соборе Парижской Богоматери идёт восстановление после пожара. Но если пострадавшую крышу решили восстановить до прежнего вида, то в относительно уцелевших внутренних капеллах планируют полностью изменить наполнение. Как отмечает журналист The Daily Telegraph, который ознакомился с проектом, многие эксперты его сильно критикуют.



Reuters

Проект восстановления собора Парижской Богоматери, который пострадал от пожара в 2019 году, грозит превратить храм в «политкорректный Диснейленд», пишет журналист The Daily Telegraph, который увидел соответствующие документы. Критики опасаются, что знаменитый на весь мир храм превратится в «экспериментальный шоурум» из-за планов по изменению его интерьера.

Так, по плану оттуда уберут исповедальни, алтари, классические скульптуры и заменят всё это на современное искусство, новое музыкальное сопровождение и световые эффекты, чтобы вызывать у посетителей эмоции.

14 капелл, которые идут одна за другой, будут оформлены в соответствии с разными темами. Сначала там будут капеллы, посвящённые сотворению мира, Аврааму, исходу из Египта, пророкам, а затем — разным континентам. Но упор будет сделан на Азию и Африку. И финальная капелла будет посвящена окружающей среде. Автор статьи связывает это с тем, что нынешний Папа Римский Франциск озабочен экологией. И он в принципе выступает за реформу церкви.

Весь путь посетителей будет выстроен от севера на юг, при этом их будут сопровождать световые и звуковые эффекты, чтобы им казалось, что они идут из тьмы к свету.

На стены будут спроецированы цитаты из Библии на разных языках, включая мандаринское наречие китайского языка. Авторы проекта говорят, что туристы из других стран, когда посещают Нотр-Дам, видят только красоту, но ничего не понимают, поэтому они и решили объяснять им смысл храма словами, причём на их родном диалекте. 12 миллионов посетителей, которые приходят в храм с самой разной мотивацией, нужно доступно рассказать про христианство, не скатываясь в сложный церковный язык.

Урбанист и архитектор Морис Кюло так прокомментировал эти проекты: «Как будто бы Дисней вошёл в Нотр-Дам. То, что они предлагают сделать с Нотр-Дамом, никогда бы не сделали с Вестминстерским аббатством или с собором Святого Петра в Риме. Это похоже на тематический парк, выглядит очень по-детски и тривиально, учитывая величие места».

«Это сумасшедшая политкорректность. Они хотят превратить Нотр-Дам в экспериментальный литургический шоурум, которого нигде нет, тогда как это должно быть такое место, где малейшее изменение нужно проводить с огромной осторожностью», — приводит автор статьи слова ещё одного из экспертов.

Автор статьи отмечает, что в планах есть предложение устроить подземное хранилище скамеек, которые можно будет спускать с помощью грузового лифта. Но в таком случае придётся разобрать часть пола в крипте XVIII века, которую построил автор парижского Пантеона Суффло. Впрочем, было и предложение заменить витражи на современное стекло, но от него отказались.

При этом в пожаре, который разразился 16 апреля 2019 года, больше всего пострадал экстерьер: крыша и шпиль XIX века. И их как раз восстановят до первоначального вида. Но интерьеры, капеллы, которые относительно хорошо перенесли трагедию, собираются переделать. Источники издания высказывают опасения, что такая реставрация может съесть деньги, заложенные на восстановление аркбутанов и ризницы, которые нужно было ремонтировать ещё до пожара.

После пожара на волне эмоций 340 тыс. человек собрали €833 миллионов на восстановление храма. Часть уже потрачена на то, чтобы обеспечить безопасность здания. Остальное заложено на реставрацию. Ожидается, что она завершится к 16 апреля 2024 года — как раз к Олимпийским играм, которые примет Париж.

Изначально занимавший в то время пост премьер-министра Эдуард Филипп сказал, что для перестройки храма, возможно, с современным дизайном, который нёс бы отпечаток нашего времени, будет проведён конкурс. Но затем на конкурс стали поступать самые безумные проекты, один из них даже предлагал установить там бассейн. И конкурс свернули, решили восстановить всё максимально близко к оригиналу.

Тогда архиепископ Парижа говорил, что собор нужно будет перенести в XXI век, но сохранить его идентичность, христианские традиции. Как пишет автор статьи, судя по проекту, интерьер в нём будет даже не про сегодняшний день, а про будущее, пишет The Daily Telegraph.