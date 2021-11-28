WSJ – пандемия изменила «чёрную пятницу» — американцы стали больше покупать онлайн

Во время пандемии многие американцы оценили преимущества онлайн-покупок. К тому же они сумели скопить денег. Так что в этом году на «чёрную пятницу» магазины тоже изменили стратегию: кто-то продавал товары по сниженным ценам на протяжении месяца, кто-то переместился на онлайн-площадки, и почти все отказались от хитростей, из-за которых в магазинах стояли толпы людей во времена до пандемии, пишет The Wall Street Journal.



Reuters

Пандемия не просто изменила поведение потребителей, но и заставила продавцов пересмотреть методы проведения одного из главных периодов распродаж в году — «чёрной пятницы», пишет The Wall Street Journal.

Многие магазины в США на этот День благодарения остались закрыты. Многие отказались от товаров по бросовым ценам, которые обычно привлекали толпы покупателей. Вместо этого некоторые растянули период скидок на весь месяц, и не только в магазинах, но и на онлайн-площадках. Некоторые проводили прямые эфиры на своих сайтах, чтобы заменить людям походы по магазинам.

«Люди привыкли общаться на цифровых платформах во время коронавируса. Поведение покупателей полностью изменилось», — приводит издание слова управляющей одного из магазинов. И сами покупатели говорят, что из дома делать покупки удобнее: не нужно стоять в пробках, рано вставать, ждать в очереди.

По подсчётам специалистов, в этом году на покупки онлайн за «чёрную пятницу» было потрачено примерно столько же, сколько и год назад — около $9 млрд. На День благодарения товаров в интернете было куплено на $5,1 млрд. Ожидается, что за выходные за покупками отправятся 158,3 миллионов человек в США, и это на 2 миллионов больше, чем в прошлом году, но на 7 миллионов меньше, чем в то же время до пандемии.

Многим потребителям удалось сэкономить во время пандемии, и теперь они легко тратят деньги, несмотря на инфляцию. Национальная федерация розничных продавцов ожидает, что продажи в ноябре и декабре вырастут на 8,5-10,5%, и это рекорд, поскольку в последние пять лет они вырастали только на 4,4% в среднем. Однако эти прогнозы были сделаны до заявления ВОЗ о новом штамме коронавируса, которые порождают опасения за развитие мировой экономики.

При этом вакцины становятся доступнее, а ограничения в США пока снижаются, поэтому люди снова ходят на концерты, в кино, путешествуют. Для многих и покупки на «чёрную пятницу» — тоже привычное занятие. Поэтому число покупок в обычных магазинах тоже растёт, хоть им ещё далеко до допандемийных значений.

Из-за опасений по поводу сроков доставки и наличия желаемых товаров потребители стали в этом году делать покупки раньше. Так, сообщения, что в интернет-магазине закончился товар, в этом году приходили в 2,5 раза чаще, чем в ноябре 2019 года.

Крупные продавцы вроде Walmart увеличили импорт и зафрахтовали собственные корабли, чтобы избежать проблем с цепочкой поставок. У более мелких продавцов есть проблемы с наполнением полок, и они пытаются с ними бороться. Из-за пандемии, проблем с производством в Азии, а теперь и праздников в портах Южной Калифорнии образовались пробки из контейнеровозов, которые ожидают разгрузки, пишет The Wall Street Journal.