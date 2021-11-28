Столтенберг призвал не считать стягивание российских войск к границе «просто блефом»

Стягивание российских войск к украинской границе не может быть «просто блефом», сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Уже второй раз за этот год мы наблюдаем, что РФ стянула тысячи солдат к границе с Украиной… Я не могу делать предположения о намерениях России. Но мы видели, что РФ прежде уже применяла силу против своих соседей. Поэтому нельзя предполагать, что это просто блеф», – сказал генсек в интервью изданию Welt, передает РИА «Новости».

Столтенберг подчеркнул, что НАТО готова помогать украинской стороне политически и практически, «чтобы страна сама могла защитить себя от агрессии».

«Я призываю Россию к снижению напряженности и деэскалации. В то же время мы по-прежнему открыты для диалога с Россией. Когда напряженность высока, диалог играет еще более значимую роль», – сказал он.

Ранее в Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили также о «тесных контактах» с властями Украины.

В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ РФ и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.

В прошлый четверг президент РФ Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям РФ и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.

В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. 13 ноября в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».