В Индии призвали пересмотреть открытие страны для туристов из-за нового штамма COVID

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал пересмотреть сроки открытия страны для туристов из-за штамма коронавируса «Омикрон», а также изменить планы по ослаблению ограничений.

«Премьер-министр сказал, что в свете новой угрозы людям нужно быть более осторожными и принимать надлежащие меры предосторожности, такие как ношение масок и социальное дистанцирование. Премьер-министр подчеркнул необходимость мониторинга всех прибывающих из-за рубежа, их тестирования в соответствии с руководящими принципами, с особым акцентом на страны, которые определены как «подверженные риску». Премьер-министр также попросил официальных лиц пересмотреть планы по ослаблению ограничений на международные поездки в свете появляющихся новых доказательств», – приводит РИА «Новости» заявление офиса премьера.

Накануне министерство гражданской авиации страны сообщило, что Индия с 15 декабря возобновит прерванные из-за пандемии коронавируса регулярные международные рейсы.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,5 млн, выздоровели более 33,9 млн, умерли более 467 тыс. человек.

Ранее в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.

Президент США Джо Байден выразил мнение, что пандемия нового коронавируса не закончится, если вакцинация не станет глобальной.