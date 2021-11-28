BFM TV – из одной столицы в другую за 2,5 часа — РЖД и Siemens создадут самый быстрый классический поезд в мире

Российская РЖД в партнёрстве с немецкой Siemens заключили соглашение о разработке нового высокоскоростного состава для ВСМ Москва — Санкт-Петербург, передаёт BFM TV. Средняя скорость поезда, который планируется ввести в эксплуатацию к 2028 году, должна будет составить 360 км/ч, благодаря чему он станет самым быстрым классическим составом в мире.



Reuters

Россия хочет «выйти на новую скорость в секторе высокоскоростных поездов»: компания РЖД в сотрудничестве с немецким гигантом Siemens ведёт разработку нового состава для магистрали Москва — Санкт-Петербург, пишет сайт BFM TV.

По данным французского канала, цель проекта — значительно сократить время в пути на самой нагруженной в стране линии, введя в строй поезд, который будет перемещаться по ней со средней скоростью 360 км/ч, а на некоторых участках разгоняться до 400 км/ч. Таким образом из Москвы в Санкт-Петербург, расстояние между которыми составляет 700 км, можно будет добраться не за 4 часа, как сейчас, а за 2,5, поясняет обозреватель BFM TV. Для этого, впрочем, разработчикам придётся проделать большую работу, поэтому введение состава в эксплуатацию ожидается не раньше 2028 года, отмечает журналист.

«Мы совместно с российским партнёром разрабатываем новый продукт. Им как раз является высокоскоростной поезд, который будет с 2028 года ходить между Москвой и Санкт-Петербургом со средней скоростью 360 километров в час », — приводит BFM TV слова президента Siemens в РФ Александра Либерова. По информации канала, производиться составы будут на заводе «Уральские локомотивы» — совместном предприятии Siemens и российской компании «Синара».

В случае успеха проекта, новый поезд станет одним из самых быстрых в мире — и самым быстрым классическим составом, уступая только поездам на магнитной подушке, пишет BFM.