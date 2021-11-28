В Винницкой области произошло тройное ДТП, есть погибшие – полиция

“По предварительной информации следствия, 55-летний водитель грузового автомобиля Iveko Stralis с прицепом для перевозки крупногабаритного транспорта во время разворота выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с двумя легковушками”, – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что в результате ДТП на месте погибли 60-летний водитель Volkswagen Touran и его 58-летняя жена, жители поселка Теплик Винницкой области, а ехавшие в автомобиле Citroen Berlingo водитель и пассажир (оба из Винницы) госпитализированы в реанимацию.

“Водитель грузового автомобиля, житель Одесской области, не пострадал. Его освидетельствовали на состояние опьянения. Он трезв”, – объяснили в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 (повлекшее гибель нескольких человек нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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