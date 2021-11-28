 

Названы признаки незаконно оформленных кредитов

28.11.2021, 3:32, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаДля распознавания незаконно оформленного кредита россиянам стоит внимательнее относиться к неожиданным звонкам и СМС-сообщениям из банков, сообщила юрист Анна Пономарева.

«Если вам звонят коллекторы, представители банка или кредитного потребительского кооператива и требуют вернуть сумму задолженности, но вы понимаете, что никаких договоров с ними не заключали и задолженности перед ними не имеете. Если вам звонят из микрофинансовой организации и сообщают, что вы просрочили выплату по займу, но вы никаких займов не брали», – описала Пономарева случаи незаконно оформленных кредитов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Также стоит обращать внимание на СМС-сообщения от банка о попытке изменения персональных данных, например номера телефона, в этом случае получатель сообщения может не быть клиентом этого банка.

Специалист порекомендовала проверять свою кредитную историю в соответствующем бюро.

«Сейчас таких бюро в реестре, который ведется Центральным банком Российской Федерации, девять. При этом ни в одном из этих бюро кредитная история не записана целиком. В личном кабинете на сайте Госуслуг бесплатно можно получить список всех бюро, где содержится информация о вашей кредитной истории. Рекомендуется периодически проверять свою кредитную историю, чтобы своевременно предотвратить неприятные финансовые последствия», – заключила юрист.



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