 

Украину признали одним из лидеров по вымиранию населения

28.11.2021, 3:32, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНаселение Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире, свидетельствуют данные, представленные в аналитической справке ООН «Демографические процессы».

Авторы документа считают, что к 2050 году население Украины может снизиться до 35 млн человек. Причинами этого называются низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и рост масштабов миграции, передает РИА «Новости».

Официальный Киев, полагают эксперты, могут остановить вымирание населения путем создания стабильных политической и финансовой систем, благодаря чему власти обеспечат социальную защиту своих граждан.

Во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинил Запад в разрушении экономики Украины и предупредил о возможности исхода миллионов беженцев.

Напомним, на 1 июня 2020 года численность населения Украины оценивалась в 41 млн 785 тыс. 800 человек. В том же месяце международная группа исследователей издания The Lancet спрогнозировала, что к концу столетия численность населения Украины может сократится на 68% и составить 17 млн человек.



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