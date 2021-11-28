В США завили о возможности бесконтактной передачи штамма «омикрон»

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова выразила мнение, что случаи бесконтактной передачи нового штамма коронавируса «омикрон» могут свидетельствовать о его высокой способности к распространению.

«В Гонконге наблюдалась передача вируса при странных обстоятельствах. Люди находились в гостинице на карантине, два человека находились в разных номерах через коридор. Они не встречались лично. Речь идет о том, что один прошел по коридору, по которому ранее проходил другой с неплотно прилегающей маской или без нее. Так что уровень передачи может быть довольно высоким», – приводит мнение профессора ТАСС.

Как считает доктор биологических наук, новая разновидность возникла не на основе дельта-штамма. «На одном и том же шасси в результате длительной эволюции вируса в организме одного хозяина появилось скопление мутаций, в том числе четыре мутации, которые уклоняются от антител, и одна мутация, обладающая повышенной инфекционностью, – продолжила Баранова. – Возникает вопрос: пустит ли «дельта» этот вирус? Если не пустит, то вирус может заглохнуть, тогда не является важным, отвечает он на антитела или нет».

При этом, отметила профессор, существует опасность, что «омикрон» распространится наряду с «дельтой» и будет поражать также вакцинированных. «То есть больший уровень антител потребуется для защиты. Каковы эти единицы [нейтрализации], пока угадать невозможно», – сказала эксперт.

Ранее Соединенные Штаты решили с 29 ноября ограничить въезд в страну из восьми государств Африки в связи с распространением нового штамма коронавируса.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

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Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».

В субботу коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР. В тот же день новый штамм коронавируса «омикрон» добрался до Германии и Чехии, первый случай заражения штаммом «омикрон» был зафиксирован в Италии. Медики также заподозрили новый штамм коронавируса у пациента в Австрии. Еще два случая заражения «омикроном» выявили в Британии. На этом фоне британский премьер Борис Джонсон сообщил о способности «омикрона» передаваться между полностью привитыми людьми.