 

Заявлением о госперевороте Зеленский полностью копирует Путина и Лукашенко – Илларионов

28.11.2021, 3:04, Новости дня
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В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился госпереворот с участием бизнесмена Рината Ахметова. Президент назвал это “подставой” Ахметова.

Илларионов провел параллели с событиями в России и Беларуси.

“Плагиат – это заимствование у других. Вспоминаю 2003 год в России, когда нам тоже рассказывал Владимир Путин о том, что [бизнесмен] Михаил Ходорковский готовит государственный переворот. За этим последовали соответствующие шаги – арест Ходорковского, арест других сотрудников ЮКОСа, разгром ЮКОСа. Мы все это хорошо помним. А в этом году в апреле Александр Лукашенко заявлял о том, что был предотвращен государственный переворот, организованный, в котором участвовали целый белорусский блогер и целый белорусский адвокат. Они тоже были арестованы ФСБ и отправлены в Беларусь”, – сказал экс-советник Путина.

Он назвал произошедшее “полным копированием того, что сделали перед этим Путин и Лукашенко”.

“Меня занимает вопрос. А следующие шаги Владимир Зеленский сделает точно такие же, как сделали Путин и Лукашенко? Это еще одно подтверждение того направления, которое зачем-то взял президент Украины, с которыми, кажется, он утверждал, что у него совсем другие отношения”, – отметил Илларионов.

По его словам, “если есть доказательства, что кто-то планировал какие-то действия – фотоматериалы, видеоматериалы, аудиоматериалы, документы, оружие, тротил, листовки, все, что угодно, – это немедленно предоставляется общественности”.

“Таковы законы цивилизованного открытого общества”, – объяснил Илларионов.

Контекст:

Ахметов назвал обвинения Зеленского “сплошной ложью”. Он пообещал и дальше “защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова”. “И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было”, – заявил бизнесмен.

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал, что не видит угрозы госпереворота.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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