В Госдуме высказались против установки площадок для курения в школах

Установка курилок в школах не лучшая идея, это противоречит предназначению школы, нельзя поощрять вредные привычки, никаких разрешений быть не должно, заявили парламентарии, прокомментировав требование певицы Глюкозы.

«В школе следует прививать детям полезные привычки, а не поощрять вредные. И так как школа несет ответственность за детей с того момента, как они заходят туда, она вправе и ограничивать их», – сообщила первый зампредседателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, передает РИА «Новости».

Депутат добавила, «что курение вредит здоровью человека, и мысль о том, что его нужно легализовать в учебном заведении, противоречит самому предназначению школы».

Зампред комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный отметил, что курилок в школе быть не должно, это подает негативный пример для детей.

«Нет, я думаю, это не лучший способ воспитания – делать курилки в школах. Это однозначно должно быть запрещено, никакого курения, никакой возможности не должно быть», – подчеркнул политик.

Ранее Наталья Ионова, известная как Глюкоза, в Youtube-шоу «Джарахов» потребовала организовать в школах площадку для курения, потому что ее дочь за эту привычку в очередной раз отчислили из учебного заведения.

«Лиду вместе с компанией поймали за курение. Меня вызвали к директору. Я понимаю, что с этой свободой Лида немножко не справляется. Но с другой стороны: а где детям курить? Они в машине едут с родителями – там не могут. Из школы не выпускают. Ну, сделайте уже детям место для курения! Ее выгнали из-за этого. Причем из всей компании всегда достается ей, так как она самая яркая и заводила», – сообщила звезда.