 

В компании OPPO представили новую линейку смартфонов Reno 7

27.11.2021, 23:52, Новости дня
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Новую линейку смартфонов из трех основных моделей представила компания ОРРО. В ней базовой версией мобильного гаджета является Reno 7. Ее дополняют два варианта: 7 Pro и 7 SE.

Разработчик сообщает, что смартфоны оснастят экранами с размером диагонали 6,43 дюйма. На них обещают качественное изображение картинки в стандарте FullHD+ и частотой смены кадров 90 Гц.

Базовая версия оснащена процессором Dimensity 900, который гарантирует 8 Гб оперативной памяти. Объем накопителя может ограничиваться показателем 128 Гб или быть увеличенным до 256 Гб. Тыльная камера состоит из трех датчиков. Максимум разрешения здесь – 48 Мп. Разрешающая способность фронтальной камеры – 16 Мп. Емкость аккумулятора – 4300 мАч.



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