Политолог: КПРФ борется с оппонентами административными методами

«Если коммунисты идеологически не согласны с Владимиром Жириновским, то пускай дискутируют. При чем тут Следственный комитет?» – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август. В пятницу коммунисты потребовали возбуждения уголовного дела против лидера ЛДПР за его призыв запретить КПРФ.

«КПРФ изображает из себя страдальца, но сложно выстроить образ гонимого, когда вы убиваете бедных лосиков, а потом еще и врете об этом. Поэтому обращение в Следственный комитет выглядит глупо, а подобные конфликты с политическими оппонентами должны решаться иначе», – говорит политтехнолог Алена Август.

Как можно переключаться на административные методы борьбы, когда на самом деле это борьба идеологий, задается вопросом эксперт. «Если коммунисты идеологически не согласны с Владимиром Жириновским, то пускай дискутируют. При чем тут Следственный комитет? Они говорят о свободе, демократии, а поступают совершенно иначе – жалуются в СК. Коммунисты противоречат сами себе», – отмечает Август.

Такое поведение КПРФ негативно воспринимается теми, кто доверяет этой партии: «Так они растеряют последних избирателей. У меня сложилось впечатление, что коммунисты несогласованно и не умно принимают решения вроде жалобы в СК на Жириновского. Все это выглядит очень хаотично».

Судебных перспектив у этого обращения коммунистов нет, уверена Август. «Жириновский выразил свое мнение, а наказывать за взгляды абсолютно неправильно. Это идеологическое поле борьбы, а никак не судебное. Если коммунисты рассчитывали таким образом переключить внимание с «лосиной» истории, то это вряд ли удастся», – считает политолог.

В пятницу фракция КПРФ в Госдуме попросила главу Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело против лидера ЛДПР Владимира Жириновского за оскорбления в адрес коммунистов и призыв запретить «все левые партии» и «отменить все результаты выборов КПРФ».

В партии полагают, что высказывания Жириновского, прозвучавшие 16 ноября во время пленарного заседания Госдумы, могут быть расценены как умышленные действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по отношению к КПРФ и «содержат признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282 УК РФ». «Просим рассмотреть настоящее сообщение о преступлении и решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Жириновского Владимира Вольфовича», – говорится в заявлении коммунистов.

Адвокат Оксана Михалкина полагает, что перспектив у иницированного КПРФ дела нет. «Считаю, что судебной перспективы тут никакой нет, потому что делается это в публично-правовом поле, даже если речь о требовании прекратить деятельность той или иной политической партии. Это парламентская партия, она была избрана. Парламентарии выступают с пламенными речами в защиту того или иного положения, не думаю, что какое-то судебное решение может по этому поводу состояться», – сказала Михалкина в интервью «Московскому комсомольцу».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)