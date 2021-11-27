 

Первый случай штамма «омикрон» зафиксирован в Италии

27.11.2021, 23:36, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПервый случай заражения вариантом коронавируса «омикрон» зафиксирован в Италии, сообщил Высший институт здравоохранения республики.

Как отмечается в сообщении Высшего института здравоохранения Италии, специалисты из лаборатории миланского госпиталя «Сассо» секвенировали геном штамма «омикрон» у зараженного, прибывшего из Мозамбика, передает РИА «Новости».

«Пациент и контактировавшие с ним люди из числа родных чувствуют себя хорошо», – говорится в сообщении. Результаты их тестов также будут подвергнуты исследованиям. Случай заболевания зафиксирован в южной области Кампания.

Как отмечает издание Corriere della Sera, заразившийся ранее получил две дозы вакцины от COVID-19. Топ-менеджер компании, работающей в нефтяной сфере, прилетел в Рим из Мозамбика 11 ноября, после чего на машине направился в город Казерта в Кампании. 15 ноября он оказался в Милане, где его компания провела ему тест на коронавирус, оказавшийся положительным. Пятеро членов его семьи, среди которых двое детей, также сдали положительный тест. Они помещены в карантин в Казерте и проявляют легкие симптомы заболевания, их состояние здоровья оценивается положительно.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В пятницу власти Италии объявили о закрытии въезда в страну для побывавших за последние две недели в семи странах южной Африки из-за нового штамма коронавируса.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также Турция и ОАЭ. В субботу коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР. В тот же день новый штамм коронавируса «омикрон» добрался до Германии и Чехии. Еще два случая заражения «омикроном» выявили в Британии. После этого британский премьер Борис Джонсон сообщил о способности «омикрона» передаваться между привитыми людьми.



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