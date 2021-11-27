 

Антонов заявил об успехах в консультациях РФ и США по кибербезопасности

27.11.2021, 21:48, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссийско-американские консультации по кибербезопасности развиваются в позитивном русле, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«У нас прошли четыре раунда консультаций по кибербезопасности, и я хотел бы сказать, что появились первые ростки позитивного результата на этом направлении», – сказал дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.

Вместе с тем он отметил, что запросы посольства РФ в США по восстановлению контактов, в том числе в Конгресс, отклоняются, информирует РИА «Новости».

«Все запросы наши на встречи в Конгрессе <…> отвергаются. Даже слушать не хотят российскую аргументацию. Наши предложения восстановить межпарламентские связи пропускают мимо ушей», – добавил посол.

При этом дипломат указал на позитивную сторону отношений между странами.

«У нас интенсивные контакты проходят по Афганистану, Сирии, по КНДР, по иранской ядерной программе, все это контакты – позитив», – отметил он.

Посол добавил, что «карточный домик» обвинений США по «российскому вмешательству» в американские выборы в 2016 году разрушился, но Вашингтон пока не спешит снимать санкции.

Белый дом, по его словам, намеренно «калибрует» возможные санкции против России, чтобы минимизировать риски для американского бизнеса.

Ранее СМИ сообщали, что в руководстве США увидели продвижение вперед в диалоге с Россией по вопросам безопасности.

До этого в МИД РФ отмечали, что РФ и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам.



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