Эллерт заявил о расставании с Мишиной

“Как с Ксю дела обстоят?” – спросили у него фолловеры.

“Мы не вместе. Дайте нам спокойствие”, – ответил Эллерт.

Скриншот: ellert_a / Instagram

Контекст:

Мишина и Эллерт стали парой благодаря первому сезону шоу “Холостячка” на СТБ в конце 2020 года. Выбор Мишиной в пользу Эллерта в финале шоу вызвал в сети возмущение. Избранника актрисы публично раскритиковала в том числе и украинская певица Оля Полякова.

16 июля 2021 года Мишина сообщила о разрыве отношений, не уточнив при этом, о ком идет речь. Пользователи сети предположили, что она говорит об Эллерте. “Мы больше не пара, это мое окончательное решение”, – написала тогда артистка, а недавно избранник актрисы удалил из своего микроблога ее фото.

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