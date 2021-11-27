 

Крищенко рассказал, как его родителям звонили мошенники со словами: “Ваш сын в полиции”

27.11.2021, 20:48, Новости дня
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“Несколько лет назад мошенники звонили по телефону моим родителям. Сказали, что их сын в полиции. Они сказали: “Да, сын там уже 25 лет”. И положили трубку. Я проверял номер, с которого звонили, но он уже был недействителен”, – сказал Крищенко.

Он посоветовал, что “не надо мошенникам сразу перечислять деньги”.

“Мы очень часто говорили о схеме телефонного мошенничества, раздавали наглядные материалы, в подавляющем большинстве пожилым людям. Но все равно люди иногда попадаются на такое: “Ваш сын в беде” и так далее”, – отметил замглавы КГГА.

По его словам, “если есть подозрение, что это мошенники, сразу надо звонить в полицию, набирать 102”.

“Правоохранители приедут – разберутся”, – объяснил Крищенко.

Контекст:

Крищенко родился в ноябре 1972 года в Николаевской области. В 1992 году начал работу в милиции, которая позже была преобразована в полицию.

С декабря 2015 года Крищенко занимал должность замглавы Нацполиции – начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве. Он сообщил об уходе с должности 11 августа 2021 года.

23 сентября депутаты Киевсовета поддержали решение о назначении Крищенко заместителем главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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