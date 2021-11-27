Анонимный “минер” требовал от СБУ во Львове 5 млн грн
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“26 ноября около 21.15 от управления СБУ во Львовской области поступила информация о получении анонимного сообщения о возможном заминировании помещений главного железнодорожного вокзала и Международного аэропорта имени Даниила Галицкого во Львове с требованием перечислить 5 млн грн”, – говорится в сообщении.
Правоохранители обследовали вокзал и аэропорт, взрывчатку не нашли. Личность человека, который передал неправдивое сообщение, устанавливают.
https://www.facebook.com/dczlvoda/posts/4521107881260030
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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