 

Анонимный “минер” требовал от СБУ во Львове 5 млн грн

27.11.2021, 20:48, Новости дня
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“26 ноября около 21.15 от управления СБУ во Львовской области поступила информация о получении анонимного сообщения о возможном заминировании помещений главного железнодорожного вокзала и Международного аэропорта имени Даниила Галицкого во Львове с требованием перечислить 5 млн грн”, – говорится в сообщении.

Правоохранители обследовали вокзал и аэропорт, взрывчатку не нашли. Личность человека, который передал неправдивое сообщение, устанавливают.

https://www.facebook.com/dczlvoda/posts/4521107881260030


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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