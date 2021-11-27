По программе “Доступная ипотека 7%” в Украине подписано договоров на 1 млрд грн – Шмыгаль

“Девять месяцев назад начала действовать программа президента “Доступная ипотека под 7%”. За это время подписано более 1100 кредитных договоров на общую сумму 1 млрд грн. Это означает, что благодаря этой программе более 1000 украинских семей теперь будут иметь собственное жилье. В то же время мы понимаем, что объем и скорость этой программы нужно ускорять”, – написал он.

Премьер отметил, что на то, чтобы “собственное жилье могли получить как можно больше украинских семей”, правительство направило дополнительные 20 млрд грн.

“Параллельно с доступным ипотечным кредитованием мы продолжим обеспечивать собственным жильем украинских военных. В частности, на следующий год мы запланировали полностью закрыть очередь на жилье ветеранов АТО – внутренне перемещенных лиц, а это около 4 тыс. семей”, – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/466655964901612

Контекст:

В январе правительство Украины утвердило постановление о ставке по ипотечным кредитам в пределах 7% годовых. Максимальный срок ипотеки составит 20 лет, а минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости жилья.

11 июля Шмыгаль сообщал, что по программе “Доступная ипотека” кредиты под 7% выдали 526 украинцам, речь идет об общей сумме в 448 млн грн.

В октябре Шмыгаль объявил о планах запустить ипотеку под 5%.

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