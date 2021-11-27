Цивилев сообщил об откачке воды из «Листвяжной»

Одно отделение спасателей ведет работу в «Листвяжной», они откачивают воду, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«В шахте осталось одно отделение, которое обеспечивает откачку воды», – цитирует главу региона ТАСС.

Цивилев также сообщил, что в компании-владельце опознали тела поднятых из шахты людей, но для дальнейшего опознания пригласят родственников.

«С учетом напряженной ситуации, чтобы была ясность, фамилии я назову. Это все с участка номер пять подготовительных работ – Белошкурский Геннадий Степанович, Мавельянов Евгений Борисович, Петров Александр Викторович, Трофимов Антон Игоревич и Шувашов Андрей Викторович», – перечислил имена губернатор.

Генеральный директор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС РФ Николай Медведев заявил, что горноспасатели обследовали более четырех километров выработок в шахте.

«На завтрашний день будет проходить бурение скважин и подача азота в шахту. Пока газовая атмосфера в шахте не позволяет вести дальнейшие работы по обследованию. Если брать по расстоянию пройденному, сегодня отделения прошли порядка 4,6 км выработок. У нас осталось необследованными 6,5 км», – отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей.

Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

Путин также поручил помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров.