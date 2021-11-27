 

Против уходившего от погони полиции водителя BMW завели дело о сбыте наркотиков

27.11.2021, 20:00, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ отношении водителя BMW, за которым была погоня на МКАД, возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков, следствие считает, что мужчина мог транспортировать запрещенные вещества, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», говорится в комментарии Волк на сайте МВД Медиа.

В ходе обысков в квартире, которую снимал задержанный, нашли девять весов, упаковочный материал и свыше 1 тыс. пакетов и свертков с веществом, его отправили на экспертизу. Предполагается, что это – синтетический наркотик, общая масса найденного вещества более 5 кг, это больше 20 тыс. разовых доз.

Подозреваемого задержали, сейчас он находится в больнице.

Ранее сообщалось, что на МКАДе водитель BMW устроил массовое ДТП, пытаясь скрыться от полицейских. Полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить и задержать лихача.

Водитель автомобиля также был судим за наркотики и мошенничество.



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