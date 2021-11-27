 

“Заподозрили онкозаболевание”. Лидер “Друга ріка” Харчишин заявил, что оказался на грани жизни и смерти

27.11.2021, 19:54, Новости дня
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“Заподозрили у меня онкозаболевание. Сами [врачи] принимали решение, не советуясь со мной. Это был вопрос жизни и смерти”, – рассказал Харчишин, добавив, что в 2011 году от онкологического заболевания умер его старший брат Василий.

Он уточнил, что на операционном столе ему удалили орган, который пострадал еще в 2007 году, когда музыкант попал в ДТП. Харчишин тогда ехал на своем авто из Киева в Житомир, где его тогдашняя жена Юлия родила сына Евгения. Музыкант не справился с управлением и на высокой скорости въехал в дерево, после чего проходил долгую реабилитацию.

По словам Харчишина, на шестой день после удаления органа он уже выступал в Мариуполе в честь 30-летия независимости Украины. Выступал, сидя на стуле, поскольку неважно себя чувствовал, но отказаться от концерта не мог.

“Если у наркомана заберут его дозу, он будет за нее бороться. Точно так же и со сценой”, – подчеркнул Харчишин и добавил, что из-за плохого самочувствия после выступления его забрала “скорая”.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Валерий Харчишин родился в 1974 году в Любаре Житомирской области.

В 1995 году вместе с коллегами Виктором Скуратовским и Александром Барановским основал группу Second River. Год спустя название группы изменили на “Друга ріка”.

У Харчишина есть сын Дмитрий от первого брака и двое сыновей от второго брака с Юлией Кузьминской – Евгений и Иван. По словам музыканта, его средний сын неизлечимо болен.

В 2016 году Харчишин сообщил, что они со второй женой потеряли новорожденного сына, который родился пятимесячным. По словам музыканта, он очень тяжело пережил эту трагедию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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