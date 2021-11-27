Исполнителя хита “Гуси” сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег

Артист был одет в джинсы, полушубок и шапку.

Певец шел по проходу и без музыкального сопровождения пел новую песню из своего репертуара “Вишні”. На обнародованном ролики видно, что пассажиры метро не дали ему денег.

“Продвигает “Вишні” в массы”, – было подписано видео.

Скриншот: a.wellboy / Instagram

Контекст:

Wellboy (Антон Вельбой) родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу “Х-фактор” на СТБ, в финале которого разделил третье место с певицей Марией Стопник.

25 июня 2021 года певец презентовал клип на песню “Гуси”, которая сделала его знаменитой. Ролик является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы “Грибы”, фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.

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