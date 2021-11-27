 

Исполнителя хита “Гуси” сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег

27.11.2021, 19:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Артист был одет в джинсы, полушубок и шапку.

Певец шел по проходу и без музыкального сопровождения пел новую песню из своего репертуара “Вишні”. На обнародованном ролики видно, что пассажиры метро не дали ему денег.

“Продвигает “Вишні” в массы”, – было подписано видео.

Скриншот: a.wellboy / Instagram
Контекст:

Wellboy (Антон Вельбой) родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу “Х-фактор” на СТБ, в финале которого разделил третье место с певицей Марией Стопник.

25 июня 2021 года певец презентовал клип на песню “Гуси”, которая сделала его знаменитой. Ролик является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы “Грибы”, фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / В Чехии призвали Европу бороться с Россией за снижение цен на газ

09.07 / Комитет Рады поддержал проект постановления о назначении местных выборов

10.08 / Кипр принял условия РФ по налоговому соглашению

27.11 / Меркель выбрала панк-рок для церемонии прощания с должностью канцлера

06.11 / “Какая фигура”, “Очень сочненькая”. Светлана Лобода в мини-бикини соблазнительно прошлась по пляжу

10.08 / Китай отозвал посла в Литве

19.01 / Самый высокий в Украине уровень заболеваемости COVID-19 – в Запорожской и Николаевской областях

17.03 / В полиции Нижневартовска рассказали о судьбе гуляющей по городу медведицы

20.10 / Алиев и Пашинян выразили готовность к встрече в Москве

16.01 / Руни завершил карьеру футболиста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика