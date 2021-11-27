 

“Жаль, что нет места в семье”, “Такой хрупкий и кроткий”. Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой

27.11.2021, 19:00, Новости дня
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“Дедушка поздравил Нинусика с дебютом”, – подписала фото артистка. Тоня Матвиенко уточнила, что речь идет о песне “Сніговик”. 

“У вас, наверное, очень добрый папа. Жаль, что нет места в семье”, – написали фолловеры, вероятно, подразумевая недавнее интервью его жены, певицы Нины Матвиенко, в котором она заявила, что сама попросила мужа переехать жить на дачу. По словам артистки, она не чувствовала со стороны мужа поддержку и защиту.

“Дедушка Петя такой хрупкий и кроткий”, – отреагировали пользователи сети.

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Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

Контекст:

Тоня Матвиенко – мать двоих дочерей: Ульяны (1998) от первого брака и Нины (2016) – от второго.

Вместе со своим вторым мужем, певцом Арсеном Мирзояном и младшей дочерью артистка проживает в доме матер, певицы Нины Матвиенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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