Пьяный житель Геленджика избил беременную жену и сломал челюсть соседу

Местный житель в Геленджике в состоянии алкогольного опьянения избил беременную супругу и соседей, пытавшихся ее защитить, пишут СМИ.

Происшествие случилось после того, как к соседке Галине пришла девочка-подросток, ребенок попросил вызвать полицию, потому что ее отец избивает мать, пишет «Комсомольская правда».

Галина попыталась помочь беременной женщине, но нападавший, увидев соседку, напал на нее и принялся наносить ей удары по голове. Прибежал супруг Галины Дмитрий, ранее служивший в МВД много лет, злоумышленник успел нанести несколько ударов и ему.

Соседям все же удалось скрутить мужчину и вызвать полицию, Дмитрия госпитализировали со сломанной челюстью и ранами на шее.

В отношении нападавшего составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», также началась проверка по факту нападения на соседа.