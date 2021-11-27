 

Пьяный житель Геленджика избил беременную жену и сломал челюсть соседу

27.11.2021, 18:12, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМестный житель в Геленджике в состоянии алкогольного опьянения избил беременную супругу и соседей, пытавшихся ее защитить, пишут СМИ.

Происшествие случилось после того, как к соседке Галине пришла девочка-подросток, ребенок попросил вызвать полицию, потому что ее отец избивает мать, пишет «Комсомольская правда».

Галина попыталась помочь беременной женщине, но нападавший, увидев соседку, напал на нее и принялся наносить ей удары по голове. Прибежал супруг Галины Дмитрий, ранее служивший в МВД много лет, злоумышленник успел нанести несколько ударов и ему.

Соседям все же удалось скрутить мужчину и вызвать полицию, Дмитрия госпитализировали со сломанной челюстью и ранами на шее.

В отношении нападавшего составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», также началась проверка по факту нападения на соседа.



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