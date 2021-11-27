 

“Видно, что дарите любовь, а взамен получаете в разы больше”. Осадчая засветила в Абу-Даби стройные ноги в мини-шортах

27.11.2021, 17:12, Новости дня
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Ведущая позирует в кадре в коротких шортах с запахом и белом топе. Она дополнила образ шляпой и свободной яркой рубашкой, которую завязала на узел.

“Чему угодно, что не понравилось, надо давать второй шанс. Год назад мы отдыхали в Эмиратах и это были первые каникулы, из которых я возвращалась с радостью. Наверное, я больше и не вернулась бы в ОАЭ отдыхать, если бы не командировка. И вот мы в Абу-Даби, где невероятного цвета теплое море, красивый пляж, гостеприимный отель и нет строек. Мы работали, но я бросила монетку, чтобы вернуться со своей мужской бандой”, – написала Осадчая.

“Катя, вы невероятно здесь выглядите – свежая, красивая, вся светитесь! Видно, что дарите любовь, а взамен получаете в разы больше”, – оценили снимки ведущей подписчики. 

“Ноги красивые”, – написали поклонники.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу “Світське життя”, а также является ведущей проектов “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на канале “1+1”.

Осадчая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть старший сын Иван (2017), а 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – от бизнесмена Олега Полищука ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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