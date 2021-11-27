Пострадавшая при пожаре певица Марина Хлебникова вышла из комы

Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в своей квартире в Москве, пришла в сознание и может дышать самостоятельно, состояние по-прежнему тяжелое.

«У певицы 20% ожогов, но они жизнеугрожающие. Ведь у нее три поражающих фактора – ожог лица, ожог дыхательных путей (легкие) плюс интоксикация. Первое, от чего погибают в остром периоде, – от отравления угарным газом, продуктами распада. И это, слава богу, удалось купировать», – сообщил «Комсомольской правде» профессор, хирург НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Игорь Шарипов.

Состояние Хлебниковой оценивается как тяжелое, но угрозы ее жизни нет.

Ранее сообщалось, что Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ.

Напомним, пожар в квартире актрисы начался 18 ноября. Согласно предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета, с которой уснула певица. Женщину спасли, но она получила ожог около 50% тела. Актрису госпитализировали в НИИ Склифосовского.

Отмечалось, что в момент трагедии вместе с Хлебниковой в квартире находились ее дочь и родители. Именно дочь вызвала пожарных, почувствовав запах дыма.

Позже появились фото из сгоревшей квартиры певицы Хлебниковой. На фото можно увидеть сгоревшие детали интерьера и мебель.