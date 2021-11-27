Qatar Airways решила не пускать на борт пассажиров из ЮАР, Мозамбика и Зимбабве

Авиакомпания из Катара Qatar Airways намерена остановить допуск на рейсы пассажиров из ЮАР, Зимбабве и Мозамбика из-за распространения штамма коронавируса «омикрон».

«Пассажиры из Южной Африки, Зимбабве и Мозамбика больше не будут допущены на рейсы Qatar Airways, мы будем продолжать ежедневно анализировать ситуацию по мере поступления новой информации от ВОЗ», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

Там добавили, что пассажиры, отправляющиеся рейсами авиакомпании в эти страны, все также будут приниматься на борт самолетов в соответствии с действующими ограничениями.

Ранее в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.

В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и до Чехии.