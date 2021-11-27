Разлив нефти произошел у берегов Индии

Разлив нефти произошел после столкновения нефтеналивного танкера Aviator («Авиатор») и контейнеровоза Atlantic Grace («Атлантик Грейс») в заливе Кач у побережья штата Гуджарат на западе Индии, сообщила «Таймс оф Индиа» со ссылкой на власти Гуджарата.

Известно, что инцидент произошел ночью. Принадлежность судов не уточняется. В результате столкновения жертв и пострадавших нет. Из корпуса получившего повреждения танкера в акваторию залива выливается нефть, передает ТАСС информацию газеты.

В данный момент корабли береговой охраны Индии устанавливают площадь нефтяного пятна и принимают меры к его скорейшей локализации.

Напомним, 7 августа залповый выброс нефти с греческого танкера «Минерва симфони» произошел в Черном море под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Отмечалось, что владелец консорциума создал оперативный штаб, подтянул профессиональные подразделения, которые базируются на терминале, и занимается устранением последствий.

После изучения спутниковых снимков российскими учеными стало понятно, что разлив нефти в районе Новороссийска оказался в 400 тыс. раз масштабнее первоначальных оценок.