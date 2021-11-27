Заболевший коронавирусом россиянин умер в Турции

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27.11.2021, 15:30, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссийский турист, пролежавший в турецкой больнице больше полутора месяцев, скончался, сообщило генеральное консульство РФ в Анталье.

«К сожалению, он умер», – цитирует сообщение дипмиссии РИА «Новости».

Ранее там отмечали, что финансовый лимит россиянина был исчерпан, и прорабатывался вопрос о его эвакуации на родину.

СМИ сообщали, что житель Башкирии в ходе отпуска в Турции заболел коронавирусом, у него зарегистрировали серьезное поражение легких. Его вводили в искусственную кому.



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