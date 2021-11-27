 

“Кроме выпяченных доек, не на что смотреть”, “Сиси”. Водонаева появилась на публике в расстегнутой блузке

27.11.2021, 14:30, Новости дня
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Артистка надела под блузку синий кружевной бюстгальтер. 

“Мне не нужна твоя романтика. Я в нее уже играла”, – написала она.

“Какая дерзкая”, – оценили образ ведущей фолловеры.

“Кроме выпяченных доек, больше не на что смотреть”, – написали подписчики.

“Сиси”, – отреагировали пользователи сети.

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Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Контекст:

Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу “Дом-2”.

Спустя почти три года покинула телепроект. После “Дома-2” была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, “Перец”, “MTV Россия”. Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в “Танцах со звездами”.

Водонаева была дважды замужем. Ведущая воспитывает сына Богдана (2010), отцом которого является ее первый супруг, бизнесмен Алексей Малакеев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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